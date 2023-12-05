Zam Rekorları Kapıda! Yeni yılda benzinin litresi ez az 2 lira 18 kuruş artacak!

Uzmanlardan gelen açıklamalara göre yılbaşının, yeni zamların habercisi olacağı öngörülüyor. Eğer Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde bir karar alınıp Resmi Gazetede yayımlanmazsa, 1 Ocak tarihinden sonra birçok vergi, harç ve ceza, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artacağı düşünülüyor.

Konuya ilişkin vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl tahminlerini paylaştı. Bingöl, 3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak Aralık 2023 Yİ-ÜFE rakamlarının açıklanmasının hemen ardından akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarındaki artışların netleşeceğini belirtti ve öngördüğü önümüzdeki zamları detaylı bir şekilde açıkladı.

Ozan Bingöl, Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışının yüzde '0' olması durumunda bile, benzin, motorin ve LPG'de maktu ÖTV artış oranının yüzde 24,19 oranında artacağını ifade etti. Bingöl, "ÖTV artışı sonrasında bir litre benzindeki 7,5265 TL olan maktu ÖTV tutarı 3 Ocak 2024 tarihinde 9,3470 TL’ye çıkacaktır" şeklinde belirtti.

'Bizde verginin vergisi alındığı için..' şeklinde sözlerine devan eden Bingöl, yapılacak ÖTV artışının üzerine bir de yüzde 20 KDV oranlarının eklenecek olduğunu belirtti. Öte yandan alınan yapılacak ÖTV vergi artışının pompaya yansıyacağını vurgulayan Bingöl açıklamasında,

"Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde '0' bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 2 lira 18 kuruş olacaktır. Eğer Yİ-ÜFE yüzde 5 gelirse bu kez pompaya yansıyacak ÖTV+KDV vergi zammı 2 lira 75 kuruş olacaktır"



ifadelerini kullandı.





Alkollü İçeceklere de Rekor Zam

Alkollü içeceklere gelecek zamlarla fiyatların rekor seviyelere ulaşacağını belirten Bingöl, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün bir litre alkolde 845,96 TL olan ÖTV tutarı, 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmazsa 1.057,45 TL'ye çıkacaktır. Bu artış, söz konusu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır."