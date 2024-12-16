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Zamansız Sanat Sergisi Kazan'da Sanatseverlerle Buluştu

Kazan, Tataristan'da açılan 'Zamansız Sanat' sergisi, klasik Türk sanatlarının seçkin örneklerini sanatseverlere sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:51
Zamansız Sanat Sergisi Kazan'da Sanatseverlerle Buluştu

Zamansız Sanat Sergisi Kazan'da Açıldı

Tataristan'ın başkenti Kazan'da, Klasik Türk sanatlarının seçkin örneklerinin sergilendiği "Zamansız Sanat" sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, National Gallery of Art'ta gerçekleştirildi ve hüsnühat, tezhip, çini ve cilt sanatlarının göz kamaştıran örneklerine ev sahipliği yapıyor.

Ünlü Sanatçıların Eserleri

Sergide, klasik cilt sanatçısı Müeyyet Adaş, hattat Ayşe Yalçın, müzehhip Şükran Sadoğlu ve çini sanatçısı Ariadna Özmeriç gibi ünlü sanatçıların eserleri yer alıyor.

Sanatçıların Vizyonu

Serginin açılışında konuşan sanatçı Müeyyet Adaş, klasik sanatların Türk kimliğinin hafızasını oluşturduğuna dikkat çekerek, "Klasik sanatlar, aşkın estetikle buluştuğu, varoluşun birliği fikri üzerine temellenmektedir. Tabiatta var olanı stilize ederek tezyini unsurlar haline getiren bu sanatlar, tasviri yeniden yorumlamakta, kitaptan mimariye hayatın içinde olanı kadim kültürün bezeme anlayışıyla ortaya koymaktadır," ifadelerini kullandı.

Geleceği İnşa Etmek

Adaş, kadim sanatları yarına taşıma arzularının devam ettiğini vurgulayarak, geleceğin geleneğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Açılışta Dikkat Çeken İsimler

Serginin açılışında, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Güzel Sanatlar Müzesi Müdürü Nurgaleeva Rozaliya da katılarak konuşma yaptılar.

25 Ocak 2025'e Kadar Ziyarete Açık

"Zamansız Sanat" sergisi, sanatseverlerin ziyaretine 31 Ocak 2025 tarihine kadar açık kalacak.

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