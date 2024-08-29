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Zamantı Irmağı'ndan 10 Ton Çöp Çıkarıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde gönüllüler, 25 yıl sonra Zamantı Irmağı'nda kapsamlı bir temizlik yaptı ve 10 ton çöp topladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:54
Zamantı Irmağı'ndan 10 Ton Çöp Çıkarıldı

Zamantı Irmağı'nda Temizlik Seferberliği

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin öncülüğünde, gönüllü ekipler son 25 yılda temizlenmeyen Zamantı Irmağı'nda önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu temizlik esnasında, 10 ton çöp doğadan temizlendi.

Doğanın Korunması İçin Birlikte Hareket

30 kişilik gönüllü ekip, kentin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Zamantı Irmağı'ndaki temizlik çalışmalarına katıldı. Ekip, ağaçlarla kaplı alanların arasında akan ırmakta yapılan çalışmalarda, hem doğanın güzelliklerini koruma hem de çevre bilincini artırma hedefini güttü.

Çöp Çeşitleri ve Temizlik Süreci

Tomarza'nın Böke Mahallesi'nden başlayan temizlik çalışmaları, yaklaşık 11 kilometrelik bir alanı kapsadı. Çıkarılan atıklar arasında plastik şişeler, cam şişeleri, ambalaj atıkları ve tarım ilaçları gibi çeşitli maddeler bulundu. Ali İhsan Kabakcı'nın liderliğindeki ekip, beş gün boyunca sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışarak, doğanın temizlenmesine büyük katkı sağladı.

Sonuçlar ve Gelecek Planları

Kabakcı, "Çalışmalar sonucunda hem akarsuyun debisi ve rengi değişti, hem de doğanın güzellikleri ortaya çıktı" dedi. Irmağın daha aktif bir turizm alanı olması için gerekli adımlar atılıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yönlendirmesiyle Kano ve rafting alanı ilan edilen bölgedeki temizliğin kritik olduğunu belirtti.

Afet Durumunda Alınan Önlemler

Bünyan ilçesindeki sel felaketi ile ilgili de değinen Kabakcı, irmakta yapılan bu temizliklerin, olası felaketleri önlemek adına kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Doğanın korunması ve yerel halkın tarım ürünlerinin zarar görmemesi için bu tür temizliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kısaca, Türkiye genelinde doğal güzelliklerin korunması ve temiz çevre bilincinin artırılması için toplumun her kesiminden destek bekleniyor.

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik...

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik gönüllü ekip, kentin önemli turizm noktalarından Zamantı Irmağı'nda yaptıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 10 ton çöp çıkardı.

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik...

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik gönüllü ekip, kentin önemli turizm noktalarından Zamantı Irmağı'nda yaptıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 10 ton çöp çıkardı.

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik...

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik gönüllü ekip, kentin önemli turizm noktalarından Zamantı Irmağı'nda yaptıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 10 ton çöp çıkardı.

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik...

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik gönüllü ekip, kentin önemli turizm noktalarından Zamantı Irmağı'nda yaptıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 10 ton çöp çıkardı.

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