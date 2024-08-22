Zambiya'da 400 Köpeğin Ölümüne Neden Olan Zehirli Mısır Unu Halk Sağlığını Tehdit Ediyor

Zambiya'da 400 Köpek Zehirli Mısır Unu Nedeniyle Öldü

Zambiya'daki halk sağlığı tehditleri artarken, geçtiğimiz ay 400 köpeğin zehirli mısır unundan kaynaklanan aflatoksin zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Bu durum, Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima'nın belirttiğine göre, insan sağlığı açısından da risk teşkil edebiliyor.

Sağlık Bakanlığı Soruşturma Başlattı

BBC'nin aktardığına göre, Zambiya'da köpeklerin ölümüne neden olan yasadışı mısır mamalarının tüketimi sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Muchima, mısır değirmenlerinden alınan örneklerde neredeyse yarısında yüksek seviyede aflatoksin tespit edildiğini açıkladı.

Kuraklık ve Aflatoksin Tartışmaları

Bakan Muchima, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıkların aflatoksin oluşumunu artırdığını vurguladı. Sağlık yetkilileri, köpeklerin ölüm nedeninin mısır ununa bağlı olabileceğine dair bulgular üzerinde duruyor, ancak şu anda insan ölümlerinin olmadığı bildiriliyor.

Piyasadan Çekim ve Önlemler

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmalara bağlı olarak, sorunlu mısır unları piyasadan çekildi ve bazı üreticilere bildirimler yapıldı. Zambiya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, zehirli mısır ununun halk sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmaya devam ediyor.

Ülkenin güneyinde Afrika'nın birçok yerinde olduğu gibi Zambiya da bu yıl başlarında ciddi kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Bu durum, yaklaşık bir milyon çiftçinin ürünlerine zarar verdi. Şimdi, köpek ölümleri halk sağlığı için tehdit oluştururken, yetkililer durumu ciddiyetle ele almaya devam ediyor.