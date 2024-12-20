Zambiya'da Cumhurbaşkanına Büyü Yapmaya Çalışan İki Kişi Gözaltında

Güney Afrika'nın Zambiya ülkesinde, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulunmakla suçlanan iki kişi gözaltına alındı.

Zambiya polisi, yapılan açıklamada, bu kişilerin başkent Lusaka’da, Cumhurbaşkanı Hichilema’ya zarar vermek amacıyla büyü yapmayı planladıklarını tespit ettiklerini duyurdu.

Ayrıca, gözaltına alınan kişilerin, geçen ay soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda tarafından görevlendirildikleri de belirtildi.

Gözaltına alınan iki kişinin, Zambiya Büyücülük Yasası'nı ihlal etmek ve vahşi hayvanlara zarar vermek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılmayı beklediği ifade edildi.