Zambiya'da Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişiye 2 yıl 6 ay hapis

Zambiya'da Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan Leonard Phiri ve Jasten Candunde 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 03:15
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 03:15
Dava ve mahkeme kararı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya zarar vermek amacıyla büyü yapma girişiminde bulundukları iddiasıyla yargılanan zanlılar hakkında karar verildi.

Dava kapsamında, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ile Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde suçlu bulundu. Mahkeme, her iki sanığın da suçlarının sabit olduğuna hükmetti.

Yargılama sırasında, sanıkların geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda'nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolar ücretle işe alındıklarının tespit edildiği bildirildi.

Mahkeme kararına göre, Phiri ve Candunde'ye yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2'şer yıl, büyücülük suçundan ise 6'şar ay hapis cezası verildi.

Sanıklar, Cumhurbaşkanı Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

