Zambiya'da Kaçırılan Yayın Denetleme Kurumu Genel Müdürü Guntilla Muleya Ölü Bulundu

Zambiya'da Şok Olay: Yayın Denetleme Kurumu Genel Müdürü Guntilla Muleya Ölü Bulundu

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen bağımsız kurum olan Bağımsız Yayıncılık Kurumu (IBA)'nun genel müdürü Guntilla Muleya, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçırıldıktan sonra ölü olarak bulundu.

Kaçırılma ve Bulunma Süreci

Polis kaynaklarına göre, Muleya, iş yerinden çıkarken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Muleya'nın cesedi, şehir dışında terkedilmiş bir araç içinde bulundu. Olayın detaylarına dair yapılan açıklamada, Muleya'nın başında ve sırtında iki kurşun yarası olduğu belirtildi.

Önceki Görevleri ve Atamaları

Guntilla Muleya, daha önce MultiChoice adlı Güney Afrikalı uydu yayıncısının Zambiya genel müdürü olarak görev yapmaktaydı. Kısa bir süre önce IBA'ya genel müdür olarak atanmıştı. Bu trajik olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, güvenlik endişeleri de tekrar gündeme geldi.

Sonuç

Halk, Muleya’nın ölümü ve ardındaki muammaların aydınlatılması için yetkililerden açıklama bekliyor. Bu süreçte, Zambiya’daki güvenlik durumunun nasıl etkileneceği ise merak konusu.