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Zambiya'da Üç Anayasa Mahkemesi Yargıcı Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, üç Anayasa Mahkemesi üyesini görevden aldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:30
Zambiya'da Üç Anayasa Mahkemesi Yargıcı Görevden Alındı

Zambiya'da Anayasa Mahkemesi Üyeleri Görevden Alındı

Güney Afrika'nın Zambiya ülkesinde, Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan üç yargıcı görevden aldı. Bu karar, Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Görevden Alma Gerekçesi

Yargıçlar Mungeni Mulenga, Annie Sitali ve Palan Mulonda, siyasi müdahalelerde bulundukları iddiasıyla görevlerinden alındıkları belirtildi. Hichilema'nın bu kararı, Yargısal Şikayetler Komisyonu'nun (JCC) tavsiyesine dayanarak ve anayasal yetkilerini kullanarak aldığı ifade edildi.

Geçmişteki Olaylar

Görevden alınan yargıçlar, 2016 ve 2021 yıllarındaki genel seçimlerde, eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu lehine yargıya müdahale ettikleri iddialarıyla geçen ay açığa alınmışlardı. Özellikle, 2016 seçimlerinde, Hichilema'nın oy kaybı üzerine yaptığı itirazı reddeden ve 2021 seçimlerinde Lungu'nun üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmasının önünü açan karara imza atan mahkeme heyetinde bulunmuşlardı.

Hichilema'nın Seçim Başarısı

Hakainde Hichilema, 2021 seçimlerinde en büyük rakibi Lungu karşısında oyların %59'undan fazlasını alarak Zambiya'nın cumhurbaşkanı unvanını kazanmıştı.

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