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Zamfara'da 5 Yılın Ardından Madencilik Yasağı Kaldırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki madencilik yasağı, 5 yıl sonra kaldırıldı. Bakan Dele Alake güvenlik durumunun iyileştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:35
Zamfara'da 5 Yılın Ardından Madencilik Yasağı Kaldırıldı

Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Madencilik Yasağı Sona Erdi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, 5 yıl süreyle uygulanan madencilik yasağı nihayet kaldırıldı. Bu karar, bölgedeki şiddet olayları nedeniyle 2019 yılında devreye alınmıştı.

Güvenlik Durumundaki İyileşme

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake, yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara'daki güvenlik durumunda önemli iyileşmeler yaşandığını vurguladı. Alake, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ulusal güvenlik danışmanlarıyla yapılan değerlendirmelerinin ardından yasak kararının alındığını belirtti.

Ekonomik Hareketlilik Beklentisi

Zamfara'nın geniş altın, lityum ve bakır yataklarına sahip olduğunu hatırlatan Alake, yasağın kalkmasının ardından ekonomik alanda büyük bir hareketlilik olacağını ifade etti. Bu değişimin, devletin ulusal gelirine katkıda bulunma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

2019 yılında, eski Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından alınan bu yasak kararı, bölgedeki artan şiddet olaylarına karşı bir önlem olarak uygulanmıştı. Ancak son gelişmeler, Zamfara'nın madencilik faaliyetlerine yeniden kapı araladığını gösteriyor.

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