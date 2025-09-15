Zamfara'da camiye saldırı: 40'tan fazla kişi kaçırıldı

Zamfara'nın Turbi köyünde camiye düzenlenen saldırıda 40'tan fazla kişi kaçırıldı; güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:21
Olay ve kaçırma

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Turbi köyü'nde, sabah namazı için toplananlara düzenlenen silahlı saldırıda 40'tan fazla kişi kaçırıldı. Yerel kaynaklar, silahlı çete üyelerinin kurbanları ormana götürdüğünü bildiriyor.

Güvenlik ve resmi açıklama

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Arka plan

Zamfara eyalet hükümeti, eyaletteki artan şiddeti engellemek amacıyla geçen ay silahlı çete üyeleriyle bir barış anlaşması yapmıştı. Ancak bölgedeki güvenlik sorunları devam ediyor.

Ulusal bağlam

Nijerya genelinde, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırıları da artış gösteriyor. Ülkede ayrıca, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor; silahlı gruplar genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.

