Zap Bölgesinde çok sayıda kullanılmamış AK-47 ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya karşı operasyon düzenleyen komandolar, teslim olan iki teröristin verdiği bilgiler sayesinde Zap bölgesinde büyük bir silah deposu buldu. Komandolar, 467 adet AK-47 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bu haberi paylaştı.

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan bir çete, polis tarafından yakalandı. Çete üyelerinin araçlarından ve depolarından 267 adet ruhsatsız tabanca ve 593 adet silah parçası çıktı. Bu sayı, tek seferde ele geçirilen en yüksek silah miktarı olarak tarihe geçti. Çete üyeleri, suç örgütlerine ve çetelere silah satmak isterken suçüstü yakalandılar.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklar ele geçirildi. Operasyonda, 1 adet PKMS makinalı tüfek, 56 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 314 adet el bombası, 2 adet PKMS yedek namlu, 146 adet AK-47 şarjörü, 139 adet dipçik ve teröristlerin yaşamını sürdürdüğü malzemeler bulundu. Bu malzemeler, tek seferde ele geçirilen en büyük silah ve mühimmat stoku olarak kaydedildi. Teröristlerin bu silahları, Türkiye'ye yönelik saldırılarda kullanmayı planladığı belirtildi.