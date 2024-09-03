Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Zaporijya'da Rus Füze Saldırısı: 2 Ölü

Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki otel hedef alındı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:48
Zaporijya'da Rus Füze Saldırısı: 2 Ölü

Zaporijya'daki Feci Olay

Ukrayna'nın Zaporijya kenti, Rus ordusu tarafından düzenlenen sarsıcı bir füze saldırısına maruz kaldı. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, 8 yaşındaki bir erkek çocuğu ve 38 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Askeri Yetkililerin Açıklamaları

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Rus ordusunun bölgeye düzenlediği saldırının ayrıntılarını verdi. Fedorov, "Saldırı sonucunda bir otelin hedef alındığını, burada 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin de yaralandığını belirtti." ifadelerini kullandı.

Rus Askeri Faaliyetleri

Fedorov, Rus güçlerinin son 24 saat içinde Zaporijya'nın 11 farklı yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Dnipro'daki Başka Bir Saldırı

Dnipro kentine yönelik başka bir saldırı da yaşandı. Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, bu saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İHA ve Füze Saldırıları

Ukrayna Hava Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, Rusya'nın çeşitli bölgelerine yönelik olarak 35 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlediğini, bunlardan 27'sinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Ayrıca, Rusya'nın "İskender-M" tipi 3 füze, "KN-23" balistik füzesi ve bir "X-59" güdümlü füzeyi de fırlattığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar