Zaporijya'da Rus Füze Saldırısı: 2 Ölü

Zaporijya'daki Feci Olay

Ukrayna'nın Zaporijya kenti, Rus ordusu tarafından düzenlenen sarsıcı bir füze saldırısına maruz kaldı. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, 8 yaşındaki bir erkek çocuğu ve 38 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Askeri Yetkililerin Açıklamaları

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Rus ordusunun bölgeye düzenlediği saldırının ayrıntılarını verdi. Fedorov, "Saldırı sonucunda bir otelin hedef alındığını, burada 1'i çocuk toplam 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin de yaralandığını belirtti." ifadelerini kullandı.

Rus Askeri Faaliyetleri

Fedorov, Rus güçlerinin son 24 saat içinde Zaporijya'nın 11 farklı yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Dnipro'daki Başka Bir Saldırı

Dnipro kentine yönelik başka bir saldırı da yaşandı. Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, bu saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İHA ve Füze Saldırıları

Ukrayna Hava Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, Rusya'nın çeşitli bölgelerine yönelik olarak 35 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlediğini, bunlardan 27'sinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Ayrıca, Rusya'nın "İskender-M" tipi 3 füze, "KN-23" balistik füzesi ve bir "X-59" güdümlü füzeyi de fırlattığı belirtildi.