Zaporijya'daki Saldırıda 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 30 Yaralı

Ukrayna'da Acı Olay: Zaporijya Saldırısında Can Kaybı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı sonucunda en az 13 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı. Bu trajik olay, bölgedeki sivil nüfusu derinden etkiledi.

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı doğrulayarak, Rusya'nın Zaporijya'ya güdümlü bomba ile saldırı düzenlediğini belirtti. Zelenskiy, "Şu an itibarıyla onlarca kişinin yaralandığı belli. Herbiri için gerekli yardım sağlanıyor. Ne yazık ki 13 kişi hayatını kaybetti. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölü sayısı artabilir," ifadelerini kullandı.

Bölgeden Daha Fazla Bilgi

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov, saldırının bölgedeki bir sanayi altyapısına yapıldığını belirtti. Yaralanan 30 kişinin hemen bölge hastanesine kaldırıldığını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya üzerinden Zaporijya'ya yönelik saldırıyı kınayarak, "Rusya yine sivilleri vuruyor," şeklinde bir tepki verdi.