UAEA Uzmanlarının Rotasyonu Tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) rotasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Güvenlik Önlemleri Açıklandı

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Zaporijya NGS'de UAEA uzmanlarının rotasyonu gerçekleşti. Rotasyon ilk kez Rus toprakları üzerinden yapıldı." denildi. Ayrıca, rotasyonun güvenliğinin Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) tarafından sağlandığı belirtildi.

Ukrayna Ordusunun Müdahalesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, UAEA uzmanlarının Zaporijya NGS'deki rotasyonunun Ukrayna ordusu tarafından birkaç kez engellendiğini ifade etmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin Durumu

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyüğü konumunda bulunuyor. Bu santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusunun kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları düzenlenmekte. Ukrayna ile Rusya, saldırılar konusunda birbirini suçlamaktadır.