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Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Rosatom, Zaporijya NGS'de çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 01:33
Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Rusya'nın nükleer enerji alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşlarından Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS)'indeki soğutma sisteminde oluşan yangının önemli oranda söndürüldüğünü duyurdu.

Yangının Nedeni ve Sonuçları

Rosatom'un açıklamasına göre, yangın, Ukrayna tarafından kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda çıkmıştır. Santralin soğutma sistemine ciddi zarar veren bu saldırının arkasında Ukrayna'nın nükleer güvenliği tehdit eden bir eylem olduğu ifade edilmiştir.

Bölge Valisi'nin Açıklamaları

Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy, yangının kontrol altına alındığını ve şu anda bölge için bir tehlikenin söz konusu olmadığını aktarmıştır. Balitskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda, saldırının soğutma sisteminde yangına neden olduğunu belirtmiştir.

Ukrayna'nın Tepkisi

Bu olay üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yangının Rusya tarafından çıkarıldığını ifade ederek durumu kınamıştır. Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak bilinir ve Mart 2022'de Rusya tarafından ele geçirilmiştir.

Günümüzde Rus ordusu kontrolündeki santral, çevresinde devam eden topçu ve İHA saldırılarıyla gündemde kalmakta ve iki ülke karşılıklı olarak saldırılardan birbirini sorumlu tutmaktadır.

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