Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Yangın Radyasyon Tehlikesi Oluşturmadı

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangın Kontrol Altında

Son günlerde Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yaşanan soğutma sistemi yangını ile ilgili Rusya'dan önemli açıklamalar geldi. Olayın ardından Rusya Federal Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi, yangının kontrol altında olduğunu ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Yangının Sebebi ve Güç Üniteleri Durumu

Yetkililer, yangının Ukrayna ordusunun insansız hava aracı ile yaptığı saldırı nedeniyle çıktığını belirtti. Yangının lokalize edildiği ve yayılma riskinin olmadığı ifade edildi. Ayrıca, santraldeki güç ünitelerinin 'soğuk' durumda olduğu açıklandı, bu da nükleer güvenlik açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rosatom Genel Müdürü'nden Açıklama

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, olayın ardından Rossiya-24'e verdiği demeçte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) durumu uluslararası siyaset bağlamında değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya'nın Suçlamaları

Ukrayna ve Rusya, yangın ve saldırılar konusunda birbirlerini suçluyor. Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada, yangının Ukrayna ordusunun eylemleri sonucunda çıktığını belirtti. Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yangının Rusya tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Olayla ilgili son güncellemelerde, Rosatom, yangının önemli ölçüde söndüğünü duyurmuştu. Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya NGS, çevresinde devam eden saldırılarla karşı karşıya kalmaya devâm ediyor.