Zara'dan akıllara durgunluk veren paylaşım: Görenlere Gazze'yi hatırlatan paylaşıma tepkiler büyüyor

Türkiye genelinde birçok mağazası bulunan giyim markası Zara, sosyal medya hesaplarından duyurduğu yeni koleksiyonuyla ilgili paylaşımlarıyla büyük bir tartışma yarattı. Markanın paylaştığı fotoğrafların, Gazze'deki kefenlere sarılmış Filistinlilere benzer bir görsel içerdiği yorumları sosyal medyada geniş bir tepki topladı.

Zara'dan akıllara durgunluk veren paylaşım: Görenlere Gazze'yi hatırlatan paylaşıma tepkiler büyüyor
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İspanyol menşeli giyim ve aksesuar markası Zara, sosyal medya platformları üzerinden duyurduğu yeni koleksiyonlarına dair paylaştığı çarpıcı görsellerle dikkat çekti. Ancak, markanın Gazze'yi anımsatan kareler içeren bu görselleri, Türkiye dahil 93 ülkede 2 bin 200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim devinin sosyal medyada infiale neden olan bir reaksiyonla karşılaşmasına yol açtı.

zara

Zara'nın paylaştığı görsellerin, Filistin'deki zorlu yaşam koşulları ve çatışmaları çağrıştırması, sosyal medya kullanıcıları arasında eleştiri ve tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, markanın bu tür hassas ve politik temaları pazarlama stratejisi olarak kullanmasını sorgulayarak, görsellerin duyarsız ve saygısız buldukları bir biçimde paylaşıldığını ifade ettiler.

Görsellerde Gazze'ye Gönderme Mi Var?

Amerikalı model Kristen McMenamy'nin rol aldığı ve dördüncü Zara Atelier koleksiyonunun tanıtımında kullanılan görseller, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin beyaz kefene sarılmış cesetlerinin fotoğraflarıyla benzer bir görünüm sunduğu detayı ile gündeme geldi. Bu durum, sosyal medyada geniş bir tartışma yaratırken, görsellerin politik bir olayı çağrıştırması ve duygu yaratıcı bir etki yaratma amacı taşıyıp taşımadığı konusunda büyük bir polemiği beraberinde getirdi.

zara

Tepkiler Sonrası Paylaşımlar Kaldırıldı

Skandal nitelikteki görsellerin paylaşımının ardından, sosyal medyada hızla büyüyen tepkiler Zara'ya yönelik boykot çağrılarına dönüştü. Şirket, aldığı şiddetli tepkiler ve boykot çağrıları karşısında, paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

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