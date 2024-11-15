Zaragoza'daki Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya’nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde, bir yaşlı bakım evinde meydana gelen yangın felaketi, ülkede derin bir üzüntü yarattı.

Olay, sabah saat 05.00 civarında Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde başladı. Resmi haber ajansı EFE, yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığını aktardı.

Yangın haberinin ardından, olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve Sivil Yardım ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, çevredeki hastanelerin alarma geçirildiği belirtildi.

Yetkililer, yaşlı bakım evinde o sırada 82 kişinin bulunduğunu ve çıkan yangın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 1 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangının ardından bölgedeki yardım çalışmalarının sürdüğü, ailelerin endişe içinde beklediği gözlemlendi.

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