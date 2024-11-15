DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,37 -0,32%
ALTIN
2.836,5 -0,06%
BITCOIN
3.024.258,02 -0,1%

Zaragoza'daki Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'nın Zaragoza kentinde bir yaşlı bakım evinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:17
Zaragoza'daki Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya’nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde, bir yaşlı bakım evinde meydana gelen yangın felaketi, ülkede derin bir üzüntü yarattı.

Olay, sabah saat 05.00 civarında Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde başladı. Resmi haber ajansı EFE, yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığını aktardı.

Yangın haberinin ardından, olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve Sivil Yardım ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, çevredeki hastanelerin alarma geçirildiği belirtildi.

Yetkililer, yaşlı bakım evinde o sırada 82 kişinin bulunduğunu ve çıkan yangın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 1 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangının ardından bölgedeki yardım çalışmalarının sürdüğü, ailelerin endişe içinde beklediği gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zaragoza'daki Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kırklareli'nde Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Recep Çetin Tutuklandı
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı
4
Bakanlık, İzmir Körfezi Temizliği İçin Çalıştay Düzenledi
5
Hasan Kaçan'dan Yeni Mizah Projesi: 'Cukk!'
6
Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Adana'da PKK/YPG Üyesine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!