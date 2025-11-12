Zatürre Uyarısı: Dr. Mustafa Kemal Kaya 'Hafife Almayın — Ölümcül Olabilir'

Sivas Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Kaya, halk arasında "Zatürre" olarak bilinen Pnömoni'nin virüs, bakteri veya mantar kaynaklı mikroorganizmaların neden olduğu akciğer dokusunun iltihabı olduğunu belirtti.

Uzmanın uyarısı

Dr. Kaya, "Her öksürük basit bir soğuk algınlığı değildir" uyarısında bulunarak, erken tanı konulmadığında zatürrenin ölümcül seyredebileceğini söyledi. Özellikle çocuklar, 65 yaş üzeri bireyler ile kronik kalp, böbrek ve akciğer hastalığı bulunanlarda hastalığın ağır seyredebileceğini vurguladı ve belirtiler başladığında vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini ifade etti.

Belirtiler ve riskler

Dr. Kaya, hastalığın en yaygın belirtilerini yüksek ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve halsizlik olarak sıraladı. Erken tanı ve tedavinin başarısını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Korunma ve tedavi

Kaya, zatürreye karşı en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu söyleyerek, zatürre (pnömokok) ve grip aşısı yaptırmanın hem hastalığın görülme sıklığını hem de ölüm oranlarını ciddi oranda azalttığını belirtti. Özellikle risk grubundaki bireylerin her yıl düzenli olarak aşı yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve sigara ile alkol kullanımının bırakılmasının gerektiğini hatırlatan Kaya, "Zatürre tedavi edilebilir bir hastalıktır, ancak ihmale gelmez. Unutmayın, her öksürük masum değildir." dedi.

