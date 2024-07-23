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Zaviye'de Milis Grupları Arasında Şiddetli Çatışma

Libya'nın Zaviye kentinde milis grupları arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil tahliye çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:33
Zaviye'de Milis Grupları Arasında Şiddetli Çatışma

Zaviye'deki Çatışmalar Yükseliyor

Libya'nın batısında, başkent Trablus'a yakın Zaviye kentinde, aralarında anlaşmazlık bulunan milis grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu durum, yerel sakinler arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Libya Kızılayı'ndan Acil Tahliye Çağrısı

Libya Kızılayı Zaviye Şubesinden yapılan açıklamada, çatışmalardan etkilenen sivil vatandaşların güvenliği için acil ateşkes yapılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, çatışma bölgesinden uzak duran sivillerin evlerinden çıkmamaları ve pencerelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Acil Yardım Ekiplerine Uyarı

Çatışan gruplardan, sağlık ekiplerine zarar vermemeleri talep edildi. Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi de çatışmaların Suk el-Hudar ve Bi'r el-Ganem bölgelerinde sürdüğünü belirterek bu alanların sivil halk için son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Yerel halk, çatışmaların durması için yetkililerden yardım bekliyor ve güvenli bir ortamın sağlanmasını umuyor.

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