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Zaviye Petrol Rafinerisi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Libya'nın Zaviye Petrol Rafinerisi'nde çatışmalar nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. Çatışmaların durdurulması için yetkililer devrede.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 13:27
Zaviye Petrol Rafinerisi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Libya’nın başkenti Trablus’a 40 kilometre mesafedeki Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde, silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonrasında çıkan yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Çatışma ve Yangın Detayları

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nden gelen resmi açıklamaya göre, Zaviye Rafinerisi çevresinde silahlı iki grup arasında çatışma meydana geldi ve bu sırada bazı petrol tanklarına kurşun isabet etti. Bu durum, yangın çıkmasına neden oldu.

Açıklamada, petrol sahasında yangının kontrol altına alındığı ve bu nedenle “mücbir sebep” ilan edildiği belirtildi.

Yetkililerin Müdahalesi Talep Ediliyor

Libyalı yetkililere çağrıda bulunularak, çatışmaların bir an önce durdurulması ve petrol rafinerisinin korunması için müdahale etmeleri istendi. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi amacıyla hükümetin önlem alması gerektiği vurgulandı.

Libya’da geçmişte de benzer nedenlerle petrol sahalarında gerginlikler yaşanmış ve mücbir sebep ilan edilmişti.

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