Zayıflayan Atlantik Okyanusu Akıntısının İklim Üzerindeki Tehditleri

Zayıflayan Atlantik Okyanusu Akıntısı ve İklim Değişikliği

Bilim insanları, Avrupa'nın kuzeybatısını ısıtan Körfez Akıntısının ana bileşeni olan Atlantik Meridyonel Devinim Dolaşımı (AMOC) sisteminin giderek zayıfladığını ve çökmesi durumunda Kuzey Atlantik bölgesinin iklimine ciddi etki edeceğini öngörmektedirler.

Araştırmaların Sonuçları

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri sonucunda AMOC'un zayıflamasını ve olası çöküşü üzerine farklı senaryolar oluşturulmuş ve modellemeler yapılmıştır. Araştırma ekibi, AMOC için erken uyarı sinyalleri olarak değerlendirilen yakın tarihte gözlemlenen esneklik kaybı ve belirgin yavaşlamaya dair verileri inceledi.

Görüşler ve Uyarılar

Verilere dayanan bilim insanları, son yıllarda AMOC sisteminde gözlemlenen zayıflamanın kritik bir seviyeye ulaştığını belirtirken, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından sağlanan iklim modeli simülasyonlarının 21. yüzyılda büyük bir çöküşün olasılığını sınırlı bıraktığını vurgulamaktadır.

Almanya'nın Potsdam Üniversitesi'nden fiziksel oşinografi uzmanı Stefan Rahmstorf, CNN'e yaptığı açıklamada AMOC'un çöküşü için büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, "Bu durum, birkaç yıl önce yalnızca bir risk olarak değerlendiriliyordu, ancak şimdi gerçekleşmesi çok daha muhtemel görünüyor." dedi.

Utrecht Üniversitesi'nden Rene van Westen, AMOC çöküşü senaryolarının oldukça kaygı verici olduğunu belirterek, "İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin tüm olumsuz etkileri, sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve sel olayları gibi olgular olarak kendini göstermeye devam ediyor. Bir de AMOC çöküşü olursa, bu iklimi çok daha kötü etkileyebilir." şeklinde bir uyarıda bulundu.