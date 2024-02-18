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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: Samsunda uyuşturucu ticaretin şüphelisi 25 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan 25 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 15:47
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: Samsunda uyuşturucu ticaretin şüphelisi 25 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele eden polis ekipleri, uyuşturucu satan kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

SAMSUNDA YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA SENTETİK UYUŞTURUCU VE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda, 220,52 gram sentetik uyuşturucu, 222 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 73 bin 40 lira bulundu.

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonda, 3'ü hakkında hapis kararı olan 25 kişi tutuklandı. Şüpheliler, emniyete gönderildi ve işlemleri devam ediyor.

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