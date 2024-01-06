Zehir tacirlerine karşı büyük operasyon: 'Narkogüç-42' ile 364 kişi gözaltına alındı
Narkogüç-42 adlı operasyonla, 46 ilde uyuşturucu üreten ve satanlara darbe vuruldu. Operasyonda 1 ton 340 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 364 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-42 adlı operasyonun detaylarını sosyal medyadan duyurdu.
Ankara, İstanbul, İzmir gibi 46 ilde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlara karşı yapılan operasyona 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 9 dedektör köpek katıldı.
NARKOGÜÇ-42 İLE 1 TON 340 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkogüç-42 operasyonunda 1 ton 340 kg uyuşturucu maddeye el konuldu, 364 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." dedi.