Zehir tacirlerine karşı büyük operasyon: 'Narkogüç-42' ile 364 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-42 adlı operasyonun detaylarını sosyal medyadan duyurdu.

Ankara, İstanbul, İzmir gibi 46 ilde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlara karşı yapılan operasyona 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 9 dedektör köpek katıldı.

NARKOGÜÇ-42 İLE 1 TON 340 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkogüç-42 operasyonunda 1 ton 340 kg uyuşturucu maddeye el konuldu, 364 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." dedi.



