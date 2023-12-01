Zehir Tacirlerine Operasyon: &quot;Narkogüç-38&quot; Operasyonu ile 1 Ton 719 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile çeşitli illerde yapılan operasyonlarla zehir tacirlerine ağır darbe indirildi. "Narkogüç-38" operasyonu kapsamında eş zamanlı yapılan baskınlarda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Zehir Tacirlerine Operasyon: &quot;Narkogüç-38&quot; Operasyonu ile 1 Ton 719 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama ile Diyarbakır, İstanbul, Hakkari, Zonguldak, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye olmak üzere 8 ilde operasyon yapıldığını duyurdu. Yapılan operasyonda 36 şüpheli göz altına alınırken 1 Ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik 8 il genelinde baskınlar yapıldığını duyurdu. "Narkogüç-38" operasyonu ile düğmeye basan ekipler 8 ilde gerçekleşen operasyonla zehir tacirlerine ağır darbe indirdi. Yapılan baskınlar sırasında 1 ton 719 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 36 şüpheli de gözaltına alındı.

operasyon

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapılan operasyonlar sırasında 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirilmesinin yanı sıra uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli materyallere de el konuldu. 

Diyarbakır'da yapılan baskınlarda ise 1 ton 48 kilo esrar, bin 700 kök kenevir yakalandı. Hakkari'de yürütülen operasyonda 34 kg metamfetamin, muhtelif miktarda morfin ele geçirildiği duyuruldu. 

operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda; muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. Edirne'de  tarafından yapılan baskınlarda; 9 kg skunk ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan baskınlarda; 1 kg 300 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'da yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Osmaniye'de yapılan operasyonda ise 46 kg 200 gr skunk, 900 gr toz esrar ele geçirildi. 

"Narkogüç-38" operasyon kapsamında İstanbul'da 1, Diyarbakır'da 1, Hakkari'de 1, Zonguldak'da 20, Tekirdağ'da 11, Osmaniye'de 2 toplamda 36 şüpheli göz altına alındı. 

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