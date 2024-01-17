Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Mersin'de "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.





OPERASYONDA 54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de "torbacı" operasyonu gerçekleştirildi. Mersin merkez ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskında, kimlikleri belirlenen ve arananlar da dahil olmak üzere 54 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 110 ekip ve 431 polisin katıldığı operasyonda, bazı adreslere "koçbaşı" ile girilerek arama yapıldı. Özel harekat polisleri, operasyonun yapıldığı sokaklarda güvenlik tedbiri aldı. Polis, şüphelileri yakalamak ve narkotik köpeklerle adresleri didik didik aramak için çalışmalarını sürdürüyor.