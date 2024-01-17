Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Mersin'de "şafak vakti" uyuşturucu tacirlerine baskın yapıldı. Uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu
Yayın Tarihi:

Mersin'de "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

operasyon

OPERASYONDA 54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de "torbacı" operasyonu gerçekleştirildi. Mersin merkez ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskında, kimlikleri belirlenen ve arananlar da dahil olmak üzere 54 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 110 ekip ve 431 polisin katıldığı operasyonda, bazı adreslere "koçbaşı" ile girilerek arama yapıldı. Özel harekat polisleri, operasyonun yapıldığı sokaklarda güvenlik tedbiri aldı. Polis, şüphelileri yakalamak ve narkotik köpeklerle adresleri didik didik aramak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öne Çıkanlar
Cilt lekeleri ve yaralarına birebir geliyor! O yağ ile karıştırıp sürünce etkisi ikiye katlanacak Cilt lekeleri ve yaralarına birebir geliyor! O yağ ile karıştırıp sürünce etkisi ikiye katlanacak
O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek
2000 TL'si olan ev sahibi olacak! TOKİ o illerdeki vatandaşlara bayram ettirecek 2000 TL'si olan ev sahibi olacak! TOKİ o illerdeki vatandaşlara bayram ettirecek
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı İzmir'de kozmetik ürün deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti İzmir'de kozmetik ürün deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Rıdvan Güleç oldu Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Rıdvan Güleç oldu