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Zehir tacirlerine yeni bir darbe daha! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Kocaeli’de yakalanan 8 şüpheliden ikisi mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:33
Zehir tacirlerine yeni bir darbe daha! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze, Körfez ve Derince’de uyuşturucu üretimi, satışı ve kullanımına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, ekiplerin tespit ettiği adreslerde 8 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan zanlıların ev ve üstlerinde yapılan aramalarda, 238 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, bir tüfek, bir tabanca, 10 adet mermi ve uyuşturucu satışından kazandıkları sanılan 3 bin 125 lira para bulundu. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan B.S. ve G.K. tutuklanırken, Ö.S. ise adli kontrol kararıyla bırakıldı.

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