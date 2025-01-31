Zekeriya Zubeydi, Aksa Şehitleri Tugayı Komutanı, Esir Takasıyla Serbest Bırakıldı

KAYS EBU SEMRA - İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde yürütülen ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının üçüncü turu kapsamında, Aksa Şehitleri Tugayı'nın üst düzey komutanlarından Zekeriya Zubeydi (49) serbest bırakıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yaptığı açıklamaya göre, Zubeydi'nin de aralarında bulunduğu 110 Filistinli esir, Gazze'deki İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize yol açan Arbel Yehud, 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ve 5 Tayland vatandaşı esir karşılığında serbest bırakıldı.

Zubeydi, Cenin Mülteci Kampı'nda doğdu. Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyi'nde eski üye olarak bilinen Zubeydi, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Batı Şeria'nın kuzeyinde, Demir Duvar olarak adlandırılan bölgeden gelmektedir. Hayatının büyük bölümünü İsrail hapishanesinde geçiren Zubeydi'nin evi, İsrail tarafından üç kez yıkıldı.

6 Eylül 2021'de, Filistinli 5 mahkumla birlikte yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan Zubeydi, daha sonra yakalanmıştır. 2019 yılında tutuklandığında, hakkında herhangi bir suçlama değilken, tünelle kaçtığı için 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. İsrail, 2007 yılında yapılan bir anlaşma gereği Zubeydi'ye af kararı vermiştir.

Zubeydi'nin ailesi de İsrail güçleri tarafından hedef alınmıştır; annesi Samira ile erkek kardeşi Taha, 2002 yılında öldürülmüştür. Davut adındaki oğlu, 15 Mayıs'ta Cenin'de İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmiştir. Zubeydi'nin diğer oğlu Muhammed ise Eylül 2024'te yapılan bir hava saldırısında yaşamını yitirmiştir.

Hayatı boyunca birçok kez gözaltına alınan Zubeydi, 15 yaşında ilk kez tutuklanmıştır. Mescid-i Aksa İntifadası'nın başlamasıyla, 2001 yılında Aksa Şehitleri Tugayı'nın askeri komutanı olmuştur. Zubeydi, Filistinli silahlı grupları yönetmesiyle tanınırken, İsrail medyasında 'Cenin'in gerçek lideri' olarak nitelendirilmiştir.

Eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ölümünden sonra, Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi Devrim Konseyi'ne seçilmiş, İsrailli güçler tarafından birçok suikast girişimine maruz kalmıştır. Zubeydi'nin ismi, 2004 yılında 14 yaşındaki bir çocuğun da öldüğü bir saldırıyla birlikte gündeme gelmiştir. 2005 yılında yapılan bir pusu girişimiyle Zubeydi'nin yakalanma çabası başarısız olmuştur.

Zubeydi, 27 Ocak 2019'da tekrar tutuklanana kadar, Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ta kalmıştır. Hayatı boyunca sürekli baskı altında kalan Zubeydi, Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak keskin bir profil çizmektedir.