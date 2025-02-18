Zelenska'dan Emine Erdoğan'a Teşekkür: Savaş Mağduru Çocuklar İçin Destek

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret sırasında, savaş mağduru Ukraynalı çocukların Türkiye'de sağlanan güvenlik ve misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde Ziyaret

Zelenska, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde Emine Erdoğan ile gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında Odesa'daki Soneçka Çocuk Evi'nde kalan 34 çocuğun Ankara'ya tahliye edilmesi sürecini hatırlattı. Bu süreçte Türkiye'nin önemli rol oynaması vurgulandı.

Sağlanan Destek ve Konfor

Zelenska, çocuklar için sağlanan konforlu sınıflar, yatak odaları, tıbbi bakım ve rehabilitasyon imkanlarına dikkat çekti. Tüm masrafların Türkiye tarafından karşılandığını belirten Zelenska, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye ve Emine Erdoğan hanımefendiye bu çocuklara gösterilen misafirperverlik ve sağlanan güvenlik için minnettarım. Etkin yardım işte tam da böyle bir şeydir."

Önemli Bir Anlaşma

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska, savaşın patlak vermesinin ardından Soneçka Çocuk Evi'nde bulunan 34 yetim ve korunma ihtiyacı olan çocuk ile 13 bakım personeli çocuğunun bulunduğu toplamda 70 Ukraynalı savaş mağdurunun Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne tahliyesi konusunda anlaşma yapmıştı. Bu kapsamda, 20 Kasım 2022'de çocuklar ve refakatçileri yeni yaşam alanlarına nakledildi.

Ukrayna'ya Dönüş ve Mevcut Durum

Bu çocuklardan 24'ü, ülkelerinde evlat edinme veya koruyucu aile hizmetinden yararlanmak üzere Ukrayna'ya geri dönmüştür. Ayrıca bu yılın başı itibarıyla, Çocuk Evleri Sitesi'nde 10 yetim ve korunma ihtiyacı olan çocuk, 2 bakım personeli çocuğu ve 7 kadın bakım personeli/refakatçi olmak üzere toplamda 19 savaş mağduru Ukraynalı bulunmaktadır.