Zelenski'den korkutan uyarı: Rusya NATO'ya üye bir ülkeye saldırdığı an 3. Dünya Savaşı çıkar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ARD'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO'ya üye bir ülkeye saldırırsa, bunun "Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlaması" anlamına geleceği konusunda uyarıda bulundu.

Zelenski, "Bana öyle geliyor ki Şansölye Olaf Scholz bu riskin farkında." dedi. Ayrıca, ABD'den gelen askeri yardımın Cumhuriyetçilerin engeliyle karşılaşması durumunda, Almanya'nın Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya daha çok destek sağlamak için ekonomik gücünü kullanmasını istedi.

Zelenski, ABD'nin yardımını kesmesi halinde Berlin'in AB içinde daha etkin bir rol oynayabileceğini belirtti.

Zelenski, "Birçok ülkenin Almanya ile önemli ekonomik ilişkileri var ve ekonomileri Almanya'nın kararlarına bağlı çünkü Almanya güçlü bir ekonomiye sahip." dedi.

ABD başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya silah ve mali yardım gibi hayati desteklerin devam etmesini istedi. Ancak yardım önerisi Cumhuriyetçilerin direnişi yüzünden kongrede tıkandı.