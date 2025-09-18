Zelenskiy '100 Yıllık Ortaklık' Anlaşmasını Onayladı

Anlaşma resmen yürürlüğe girmek üzere

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin İngiltere ile Ocak ayında imzaladığı "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı.

Zelenskiy, imzaya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaparak, ülkesine verdiği destekler için İngiltere Kralı 3. Charles ve ailesine teşekkür etti.

Ukrayna'nın, insanların hayatını ve değerlerini korumak için mücadele verdiğini vurgulayan Zelenskiy, bu mücadelede ABD ve Avrupalı müttefiklerin desteğini aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Avrupa kıtasında kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterdiklerini belirterek, birçok alanda özgürlüğü savunma konusunda İngiltere'nin liderlik yaptığını kaydetti.

Anlaşmanın tarihçesine değinen Zelenskiy, "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının 16 Ocak tarihinde Kiev'de kendisi ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalandığını hatırlattı.

Ukrayna parlamentosunun bu anlaşmanın onaylanması için 17 Eylül tarihinde kabul ettiği yasayı imzaladığını bildiren Zelenskiy, sözlerine "İttifakımız gücümüzü ikiye katlıyor." ifadesini ekledi.

Taraflarca savunma, ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirmesi beklenen "100 Yıllık Ortaklık" anlaşması, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi derinleştirecek şekilde tanımlanıyor.