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Zelenskiy: 2025'ten Umutlu, Savaşı Sona Erdirme Şansı Yüksek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2025 yılı için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:07
Zelenskiy: 2025'ten Umutlu, Savaşı Sona Erdirme Şansı Yüksek

Zelenskiy'den Savaşın Sona Erdirilmesi Üzerine Açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için 2025 yılına dair umutlu olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna'dan Tahıl temalı Üçüncü Gıda Güvenliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, savaşın sona erdirilmesi için çeşitli uluslararası liderlerin önerilerine açık olduklarını belirtti. Zelenskiy, "Afrika, Asya ve Arap ülkelerinden gelen tekliflere hazırız. Ayrıca ABD'nin yeni başkanının önerilerini de görmek istiyorum. Bu tekliflerin Ocak ayında bize ulaşacağını ve savaşın sonlandırılması için bir plan oluşturabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ayrıca, Zelenskiy, gelecek yıl savaşın sona erdirilmesi için her türlü şanslarının olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda, "Rusya'nın bu adımları atmayacağı gerçeğinin farkındayız, ancak Birleşmiş Milletler Şartı kapsamında atılacak adımlarımız, ortaklarımız tarafından desteklenecektir." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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