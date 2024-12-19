Zelenskiy, AB Zirvesinde ABD'yi Birlikte Hareket Etmeye Çağırdı

Zelenskiy'den Birlik Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılırken, ABD’yi Avrupa ile birlikte hareket etmeye davet etti. Brüksel’de düzenlenen AB liderler zirvesinin girişinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın yalnızca bu birliğin çabalarıyla durdurulabileceğini ifade etti.

Enerji Güvenliği vurgusu

Zelenskiy, zirvede üzerinde duracağı ilk konunun enerji sektörünün korunması olduğuna dikkat çekerek, "Güvenlik ve nükleer santral konularını gündeme getireceğim. Eğer durum kritikleşirse, bu durum yalnızca Ukrayna için değil, Avrupa için de büyük bir tehlike oluşturacak" dedi. Ayrıca gaz depolarının nasıl kurtarılacağı konusunun da son derece önemli olduğunu belirtti.

Askeri Üretim ve Çocuk Güvenliği

Askeri üretim kapasitelerinin artırılması gerektiğini de aktaran Zelenskiy, bunun savaş alanında önemli sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Ayrıca, Ukrayna’daki çocukların güvenliğini ve okulların bombardımandan korunmasını sağlama gerekliliğine vurgu yaptı.

Zelenskiy, "Gelecek yılın başından itibaren AB ve ABD birliğine ihtiyacımız var. Bu birlik, barışa ulaşmak için kritik öneme sahip. Yalnızca ABD ve AB birlikte olursa Putin'i durdurabilir ve Ukrayna'yı kurtarabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

NATO Görüşmeleri

İki günlük Brüksel ziyaretinin bir parçası olarak, Zelenskiy dün de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri hakkında bilgiler paylaşacağını ve Avrupa'nın ortak bir duruş sergilemesinin önemini vurgulayacağını belirtti.