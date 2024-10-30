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Zelenskiy, ABD Askeri Yardımlarının Yüzde 10'unu Aldıklarını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Kongresi'nden onaylanan askeri yardımların yalnızca yüzde 10'unun ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:48
Zelenskiy, ABD Askeri Yardımlarının Yüzde 10'unu Aldıklarını Açıkladı

Zelenskiy, ABD Askeri Yardımları Hakkında Açıklamada Bulundu

Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelenskiy, bu yıl ABD Kongresi tarafından onaylanan askeri yardım paketinin sadece yüzde 10'unu alabildiklerini belirtti. Yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Askeri Destekte Gecikmelerin Sebepleri

Zelenskiy, sosyal medya platformu Telegram üzerinden paylaştığı videoda, "Arkadaşların işlerini yapıyorlar. Rezerv bireylerine, özel birimlere ve gerekli ekipmanlara güveniyorsun. Ancak daha önce oylanan askeri yardım miktarının yalnızca yüzde 10'unun ulaşması komik," şeklinde konuştu.

Bürokrasi ve Lojistik Sorunları

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Kongresi'nin askeri destekle ilgili oylamaları tamamladığını hatırlatarak, yaşanan gecikmelerin bütçe sorunlarıyla değil, daha çok bürokrasi, lojistik, düşünce belirsizliği ve şüphelerle ilgili olduğunu ifade etti.

Askeri Yardımların Koşulları

Zelenskiy, verilen askeri yardımlara dair belirli koşulların olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yalnızca sahada sürmediğini vurguladı. Savaşın dinamikleri ve bunun yarattığı zorlukların düşündüğünden daha karmaşık olduğunu belirtti.

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