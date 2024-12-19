Zelenskiy: ABD Desteği Yoksa Avrupa'nın Güvenlik Garantileri Yetersiz

Zelenskiy, Avrupa'nın Güvenlik Garantilerini Yetersiz Buluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin geleceği için Avrupa ülkelerinden alınacak güvenlik garantilerinin ABD desteği olmadan yetersiz olacağını ifade etti. Zelenskiy, bu açıklamalarını Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında yaptı.

Macaristan Başbakanı'nın Girişimi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Noel ateşkesi konusunun ele alındığı bilgisi sorulduğunda, Zelenskiy bu girişimi "siyasi PR" olarak tanımladı. Medya aracılığıyla böyle bir öneriyi öğrenmekten duyduğu memnuniyetsizliği belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın doğrudan katılımı olmadan yapılan hiçbir müzakerenin ciddiye alınamayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın Bağımsızlığı ve Güvenliği

Zelenskiy, "Macaristan'a ve Ukraynalı mültecilere yönelik muamelesine saygı duymakla birlikte, Başbakan Orban'ın müzakereleri organize etme yetkisi yoktur" diyerek, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için mücadele etmenin önemine dikkat çekti. "Biz Avrupa'yı canımız pahasına koruyoruz" dedi.

Barış Hedefi ve Güvenlik Garantileri

Zelenskiy, savaşın dondurulmasından ziyade sona erdirilmesi gerektiğini bildirerek, Ukrayna'nın sağlam güvenlik garantileriyle desteklenen "istikrarlı ve kalıcı bir barış" istediğini ifade etti. "Bugün ateşkes sağlamak için yarın ne olacağını da planlamalısınız. Aksi takdirde sadece çatışmayı dondurmuş olursunuz" sözleriyle bu duruma dikkat çekti.

ABD ve Avrupa İşbirliği

Zelenskiy, "Ukrayna için sadece Avrupa'dan alınacak güvenlik garantilerinin yeterli olmayacağına inanıyorum" diyerek Avrupa'nın sağladığı desteklerin, ABD'nin yardımı olmadan yetersiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, gelecekteki barış müzakerelerinde Ukrayna'nın güçlü bir pozisyonda kalabilmesi için mali destek, yaptırımlar ve uluslararası koordinasyon gerektiğini söyledi.

Savunma İhtiyaçları

Rusya'nın enerji altyapısına saldırılar yaptığını belirten Zelenskiy, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizi için derhal uluslararası destek çağrısında bulundu. "Elektrik şebekemizi korumak için 19 ek savunma sistemine ihtiyacımız var" diyen Zelenskiy, mevcut sistemlerin "yetersiz" olduğunu ve gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını yineledi.

Kuzey Kore'nin Savaşa Dahli

Zelenskiy, Kursk bölgesinde 12 bin Kuzey Koreli askerin Rusya saflarında savaştığını belirterek, bunu "Putin'in çaresizliğinin bir işareti" olarak değerlendirdi. Ayrıca, ölen Kuzey Kore askerlerinin Rus kimlikleriyle bulunmasının detaylarına da değindi.