Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali ve Güvenlik Garantileri Hayati

Beyaz Saray'da kritik mesaj ve liderler toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." dedi.

Zelenskiy, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Donald Trump ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdiğini ve görüşmede "oldukça hassas konuları" ele aldıklarını aktardı.

Rusya ile süren savaşın sona ermesi için güvenlik garantilerinin yanı sıra "tam bir esir değişiminin" de şart olduğunu vurgulayan Zelenskiy, bu unsurların barış sürecinin temel koşulları olduğunu belirtti.

Toplantıyı "büyük dayanışma" olarak tanımlayan Zelenskiy, katılmaktan memnun olduğunu söyleyerek, "Umarım kararlar alırız ve ardından çok önemli olan, bölgesel ve benzeri tüm hassas konuları üçlü toplantıda liderler (Trump ve Putin ile) düzeyinde tartışırız." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde en hassas konu olarak değerlendirilen olası toprak tavizlerine ilişkin değerlendirmesinde Zelenskiy, bu konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile muhtemel bir görüşmede çözülebileceğine işaret etti.

Toplantıda, Trump ve Zelenskiy’nin yan yana oturduğu masanın karşısında sergilenen büyük bir Ukrayna haritası dikkat çekti. Haritada pembe ile gölgelendirilen ülkenin doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin hâlihazırda kontrol ettiği toprakları gösteriyordu. Zelenskiy, haritaya ilişkin olarak "Başkan'a (Trump’a) savaş alanının haritadaki birçok detayını gösterdim. Harita için teşekkürler, harikaydı." dedi.

Katılımcılar

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.