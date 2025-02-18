Zelenskiy, Ankara'da Büyükelçilik Açılışında Barış ve Güvenlik Garantileri İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Önemli Açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışında önemli mesajlar verdi. "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii ki, bu savaşın sona ermesi belli bir güvenlik garantisine dayanmalıdır" diyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından sağlanmasını talep etti.

Türkiye'nin Rolü

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işbirlikçi görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ara buluculuk rolünü üstlendiğini belirtti. Zelenskiy, Türkiye'nin esir takası konusundaki desteklerine de değinerek, gıda güvenliği ve Ukraynalıların eve dönmesi gibi konuların önemine dikkat çekti.

Gıda Koridoru ve Güvenlik

Zelenskiy, "Türkiye'nin çabaları sayesinde gıda koridorunu oluşturabildik. Fakat Rusya nedeniyle bu gıda koridoru bozuldu ve dünya genelindeki insanlar, özellikle de ihtiyaç duyanlar bu ürünlere erişemedi" diyerek yaşanan sıkıntılara vurgu yaptı. Gıda güvenliği konusunda uluslararası ortaklara teşekkür eden Zelenskiy, Afrika ülkeleri ve Suriye'ye tonlarca ürün gönderildiğini ifade etti.

Büyükelçilik Açılışında Sembolik Anlam

Geçmişteki görüşmelerde barış konularının da ele alınacağını söyleyen Zelenskiy, büyükelçilik açılışının "çok sembolik" olduğunu belirtti. Yeni binanın ülkesine layık olduğunun altını çizen Zelenskiy, bu projenin desteklenmesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha gibi etkin isimlerin katkı sağladığına dikkat çekti. Ayrıca, yeni büyükelçiliğin Neriman Celal'a devredileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı. Törende Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı. Törende Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.