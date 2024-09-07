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Zelenskiy, Ateşkese Yönelik Planını ABD ile Paylaşma Arzusunda

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ateşkes planını Biden ile paylaşmak istiyor, savaşta kullanılan silahları da ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:33
Zelenskiy, Ateşkese Yönelik Planını ABD ile Paylaşma Arzusunda

Zelenskiy, Ateşkese Dair Stratejisini Açıkladı

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkese yönelik bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere diğer potansiyel başkan adaylarıyla paylaşmayı hedeflediğini duyurdu.

Cernobbio'da Önemli Açıklamalar

İtalya'nın Cernobbio kasabasında, her Eylül ayında düzenlenen Ambrosetti Forumuna katılan Zelenskiy, Ukrayna-Rusya Savaşı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Burada, topraklarının bırakılması yönündeki ültimatomlara kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.

ABD ile İlk Temas Planı

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Bir planı ABD Başkanı ile paylaşmak istiyorum çünkü bazı konular Amerika ile ilgili. Umarım bu fırsatı yakalarım," dedi. İlk temasının Biden ile olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya'nın Saldırıları ve Silah Kullanımı

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında Kuzey Kore yapımı füzelerin kullanıldığını belirterek, bu konuda video kayıtları ve diğer kanıtların mevcut olduğunu savundu. Ayrıca, İran yapımı füzelerin ve dronların da çatışmalarda kullanıldığını iddia etti.

Ekonomik Toparlanma ve Savaşın Sonu

Zelenskiy, "Savaşın sonuna, başlangıçta bulunduğumuz durumdan daha yakınız," diyerek, yeni ekonomik toparlanma konferansları ve somut anlaşmalarla ilerlediklerini ve bu yolla savaşın sona erme sürecine doğru yaklaştıklarını ifade etti.

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