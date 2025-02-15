Zelenskiy, Avrupa'ya Ortak Ordu Kurma Çağrısı Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Rusya'nın saldırılarına karşı ortak ordu oluşturma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:03
Zelenskiy, Avrupa'ya Ortak Ordu Kurma Çağrısı Yaptı

Ukrayna'nın Avrupa'daki Güvenliğe Katkısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Rusya'nın potansiyel saldırılarına karşı ortak ordu kurma çağrısında bulundu. Zelenskiy, bu açıklamayı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen bir panelde yaptı.

Güvenlik ve Müzakere Süreci

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki müzakerelere dair genel bir çerçeve çizdi. Ukrayna'nın güvenliğinin tüm Avrupa için kritiklik taşıdığını belirten Zelenskiy, ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelip ortak bir çözüm üzerinde mutabakata varmak istediğini, sonrasında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini ifade etti.

Rus Tehditlerine Karşı Dikkatli Olmalıyız

Zelenskiy, Putin'in planladığı 2025 yılı için Rus ordusunun 15 yeni tümenle genişletileceği iddiasında bulunarak, bu durumun yaklaşık 150 bin askerin orduda yer alacağı anlamına geldiğine dikkat çekti. Rusya'nın yaz döneminde Belarus'a asker yerleştirmeyi planladığını vurgulayan Zelenskiy, bunun NATO ülkeleri için bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Avrupa'nın Güvenliği Kendi Elinde

Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliğinden sorumlu olması gerektiğini vurgulayarak, "Amerika'nın Avrupa'ya 'hayır' deme ihtimali göz ardı edilemez," dedi. Avrupa'nın, Ukrayna ile ortak bir ordu kurması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Artık bu adımı atma zamanı geldi," ifadelerini kullandı.

NATO ile Entegrasyon ve Güvenlik Garantileri

Zelenskiy, NATO ile entegrasyon sürecine de değinerek, Putin'in etkisiyle ittifakın genişlemesinin engellendiğini savundu. Ukrayna'nın güvenliği için güçlü bir ordunun gerekli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "NATO, Ukrayna'da olmalı" dedi. Bunun yanı sıra, Ukrayna'nın günümüzde güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Gelecekten Umutlu

Zelenskiy, 2023 yılında savaşın sona erdirilmesi yönünde çabalarının devam edeceğini aktardı ve ihtiyaç duydukları güvenlik garantileri konusunda ABD ile rapor paylaşacaklarını belirtti. "Umarım onlar da görüşlerini bizimle paylaşırlar," diyerek sözlerini tamamladı.

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