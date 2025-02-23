Zelenskiy: Barış İçin Gerekirse Görevden Ayrılabilirim

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış sağlamak adına gerekmesi durumunda görevden ayrılabileceğini duyurdu. Bu cesur açıklama, Ukrayna'nın siyasi geleceği üzerinde önemli etkilere yol açabilir.

ABD ile Borç İlişkisi

Zelenskiy, aynı zamanda ABD'ye olan borçlarının miktarı hakkında da net bir açıklama yaparak, Başkan Trump'ın iddia ettiği yükümlülüklerin kendileri için geçerli olmadığını söyledi. Bu durum, Ukrayna'nın ekonomi politikaları ve uluslararası ilişkileri açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Başkan Zelenskiy'nin bu açıklamalarının ardından, Ukrayna'da ve uluslararası camiada geniş yankı uyandırması bekleniyor.