Zelenskiy: Beyaz Saray'ın Yeni Ekibi Savaşın Sonunu Hızlandırabilir

Zelenskiy, Trump'ın Politikasını Değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı daha hızlı sona erdirebileceğini öne sürdü. Zelenskiy, Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne Ukraynaya verdiği röportajda, Ukrayna-ABD ilişkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın Adil Bir Şekilde Sonlandırılması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl sonlandırılacağına dair daha önce Trump ile görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, "O bizim dayandığımız temeli duydu. Ben tutumumuza karşı hiçbir şey duymadım kendisinden," açıklamalarında bulundu.

Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sonlanmasının Ukrayna için kritik olduğunu vurgulayarak, Trump ve ekibinin politikaları sayesinde savaşın daha hızlı sona erdirilebileceği değerlendirmesini yaptı. "Savaş bitecek ama belli bir tarih yok. Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek. Bu, onların yaklaşımı, toplumlarına verdikleri sözdür ve onlar için de çok önemlidir," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.