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Zelenskiy Biden'a Teşekkür Etti: Destek Büyüktü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Biden'a minnettarlığını ifade etti, ayrılığını saygıyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:05
Zelenskiy Biden'a Teşekkür Etti: Destek Büyüktü

Zelenskiy'den Biden'a Teşekkür Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği destek için teşekkür etti. Zelenskiy, başkanlık yarışından çekilme kararını da saygıyla karşıladığını belirtti.

Teşekkür Paylaşımında Dikkat Çeken Unsurlar

Zelenskiy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, "Ukrayna, Başkan Biden'a sarsılmaz desteği için minnettardır. Bu destek, ABD'deki iki partili destekle kritik önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda alınan birçok önemli kararın, Biden'ın zor dönemlerde attığı cesur adımlar olarak tarihe geçeceğini vurguladı. Ayrıca, Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesini "zor ama güçlü bir karar" olarak tanımlayarak, her zaman liderliğinden minnettar olacaklarını belirtti.

Destek Sürecinin Önemi

Zelenskiy, Biden'ın destekleri sayesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’yı işgal etme girişimine karşı koyabildiklerini, savaş süresince de bu desteğin devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna'nın ve Avrupa'daki durumun "daha az zorlu olmadığı" değerlendirmesini yapan Zelenskiy, ABD'nin güçlü liderliğinin sürmesiyle Rusya'nın saldırganlığının bedelini ödeyeceği umudunu dile getirdi.

Trump Jr.'dan İmalı Paylaşım

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., X hesabından Zelenskiy'e alaycı bir mesaj gönderdi. Trump Jr., Biden'ın fotoğrafının yer aldığı bir telefon ekran görüntüsünü paylaştı. Ekranda, Zelenskiy’den geldiği varsayılan 52 cevapsız arama ve 3 mesaj dikkat çekti.

Kurmaca mesajlarda, "Param hala geliyor değil mi?", "Korkuyorum", "Lütfen cevap ver" gibi ifadeler yer aldı.

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