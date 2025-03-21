Zelenskiy: 'BM, Güvenlik Garantilerinin Alternatifi Olamaz'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM'nin ülkesi için güvenlik garantörü olamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:28
Zelenskiy: 'BM, Güvenlik Garantilerinin Alternatifi Olamaz'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Kritik Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler(BM)'in ülkesi için bir güvenlik garantörü olarak değerlendirilmediğini ifade etti. Zelenskiy, bu açıklamayı başkent Kiev'de resmi ziyaret için bulunan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Güvenlik Garantileri Üzerine Tartışmalar

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair geçici ateşkes çalışmaları doğrultusunda 24 Mart'ta ABD ile Ukrayna heyetlerinin bir araya geleceğini hatırlatarak, görüşmelere Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katılacağını belirtti. Uzak teknik konularla ilgili yetkililerin de Ukrayna heyetinde yer alacağını ifade etti.

BM'nin Rolü Hakkında Eleştiriler

Zelenskiy, BM'nin Ukrayna'daki barış sürecine dair garanti iddialarını ele alarak, "BM, güvenlik garantilerinin alternatifi olamaz. Biz, BM'yi askeri müdahale veya güvenlik garantileri açısından değerlendirmiyoruz," dedi. Bu bağlamda, Paris'te 27 Mart'ta gerçekleşecek Gönüllüler Koalisyonu zirvesiyle ilgili detaylara da değindi.

Güvenlik Stratejisi Üzerine Öneriler

Zelenskiy, söz konusu toplantıda, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'da konuşlandırılma imkanlarını ele alacaklarını, bunun yanında savaş sonrası güvenlik garantörleri stratejilerini istişare edeceklerini belirtti. "Rusya Federasyonu'nun bir başka işgal dalgasına izin vermemek adına neler yapılabileceği üzerine konuşacağız," şeklinde konuştu.

Çekya'ya Teşekkür

Zelenskiy, görüşmede Pavel'e cephedeki gelişmelere ilişkin bilgi aktararak, Çekya'nın savaş nedeniyle zarar gören Dnipropetrovsk bölgesinde altyapının onarımı için üstlendiği sorumluluklar nedeniyle teşekkür etti. Çekya'nın bölgede 6 hastane inşa edip donatacağını dile getirdi.

Rusya'nın Saldırıları Sürüyor

Son olarak, Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak, savaşın temel sebebinin yine Rusya olduğunu dile getirdi.

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