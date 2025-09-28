Zelenskiy: BM'nin İran Yaptırımlarının Yeniden Uygulanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

"Snapback" mekanizması ve 30 günlük süreç sonrası yaptırımlar tekrar yürürlükte

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından işletilen "snapback" mekanizması kapsamında başlatılan 30 günlük süreç sonrasında, 2015'teki nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girdiğini değerlendirdi.

Zelenskiy mesajında, "BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması yönündeki net kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı ve Tahran'ın uzun süredir Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve uluslararası toplumun çağrılarını görmezden gelerek nükleer düzeni baltaladığını vurguladı.

Ukrayna lideri ayrıca, küresel barış ve güvenliği tehdit eden herkese karşı güçlü yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın İran ile birlikte hareket edip Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirerek onu küresel bir nükleer tehdit haline getirdiğini ifade etti.

Son olarak Zelenskiy, Rusya'nın nükleer sektörüne yönelik yaptırımların uluslararası nükleer düzeni güçlendirmek için gerekli olduğunu kaydetti.