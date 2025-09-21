Zelenskiy'den ABD'ye çağrı: AB'nin 19. yaptırım paketine katılın

Zelenskiy, AB'nin Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketine ABD'nin de katılmasını istedi; saldırılarda binlerce mühimmat ve 123 binden fazla bileşen tespit edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:38
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı 19. yaptırım paketine ABD'nin de katılmasını talep etti.

Güncellenen saldırı bilançosu ve yaptırım çağrısı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Rus ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Son bir hafta içinde Rusların 1500'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1280'den fazla güdümlü bomba ve çeşitli tiplerde 50 füze fırlattığını hatırlattı.

Mesajında, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan mühimmatların içinde Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya gibi ülkelerden gelen 123 binden fazla bileşen tespit edildiğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm bu teknolojiler, Rusya'nın geniş çaplı silah üretmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini yineleyerek, "Rusya, yaptıklarının sonuçlarını hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası risk uyarısı

Rus saldırılarının önlenmesinin önemine dikkat çeken Zelenskiy, "Rusya durdurulmazsa, Avrupa ve Pasifik bölgesi ülkeleri için kesinlikle bir tehdit haline gelecektir." görüşünü paylaştı.

AB'nin hazırladığı 19. yaptırım paketine ilişkin olarak Zelenskiy, "AB'nin 19. yaptırım paketinin gerçekten acı verici olacağını ve ABD'nin de Avrupalılara katılacağını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

