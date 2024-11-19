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Zelenskiy'den Avrupa'ya güçlü mesaj: Putin, birleşik gücünüzden küçük

Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda savaşın 1000. gününde, Avrupa'nın dayanışmasına vurgu yaptı ve Putin'in küçüklüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:30
Zelenskiy'den Avrupa'ya güçlü mesaj: Putin, birleşik gücünüzden küçük

Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda Seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın başlamasının 1000. günü dolayısıyla Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte olsa bile Avrupa'nın birleşik gücünden daha küçük olduğunu vurgulayarak Avrupa'nın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

AP Genel Kurulu'nda Güçlü Vurgu

Olağanüstü oturumda milletvekillerine hitap eden Zelenskiy, "Tüm Avrupa, Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla birlikte, sadece Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesini engellemeyi değil, aynı zamanda tüm Avrupa uluslarının özgürlüğünü savunmayı da başardık," dedi.

Kuzey Kore Askerleri ve Tehditler

Zelenskiy, Rusya'nın 11 bin Kuzey Kore askerini Ukrayna sınırına yerleştirdiğini belirterek, bu sayının 100 bine ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. "Putin bu savaşı kazanmaya odaklanmış durumda. Kendi başına durmayacaktır," şeklinde konuştu.

Barış Formülü ve Yaptırımlar

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için sunduğu Barış Formülü'ne Avrupa'dan gelen destekle birlikte, Rusya'nın karşı çıktığını hatırlatarak, "Rusya'yı buna zorlamalıyız. Rusya'dan gelen her darbeye ve her tehdide daha fazla yaptırımlarla karşılık verilmelidir," dedi.

Orban'dan Ateşkes Çağrısı

Oturumda söz alan AP Başkanı Roberta Metsola, 1000 gündür Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna halkını cesaretlerinden dolayı kutlarken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki aşırı sağcı grubun ateşkes çağrısı yapması dikkat çekti. Kinga Gal da bu süreçte barış müzakerelerine başlanması gerektiğini vurguladı.

Gal, "Çatışmanın tırmanması ciddi sonuçlar doğuracaktır. Ukrayna'ya silah sevkiyatına katılmıyoruz ve tırmanmaya yol açacak önerilere karşı çıkıyoruz," diyerek mevcut stratejilerin yetersizliğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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