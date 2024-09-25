Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda Barış Mesajı

Ukrayna'nın Barış Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda liderlere seslendi. Konuşmasında, savaşı ve barışı adil bir şekilde çözüme kavuşturmanın zorluklarına değinerek, "Maalesef savaş ve barış konularını BM'de gerçekten ve adil bir şekilde çözmek mümkün değil, çünkü çoğu şey Güvenlik Konseyi'ne ve vetoya bağlı" dedi.

Barış Formülü'nün Önemi

Zelenskiy, Rusya'nın veto hakkını kullanmasının, uluslararası platformda savaş konularının çözümünü engellediğini ifade etti. "Ancak Barış Formülü bunu yapabilir. Çünkü bunda veto yetkisi yok. Dolayısıyla bu, barış için en iyi fırsattır," diyerek Barış Formülü'nü vurguladı.

Uluslararası Destek

100'e yakın ülke ve uluslararası kuruluşun Barış Formülü'nü desteklediğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna olmadan adil bir dünyanın olamayacağını" da sözlerine ekledi. Barış Zirvesi'ne katılan ülkelerin eşitliğine dikkat çeken Zelenskiy, "Barış Zirvesi'ne katılan tüm uluslar eşittir ve bu ulusların kararını engelleyecek kimse yoktur," dedi.

Ukrayna için Birleştirme Çağrısı

Gerçek ve adil bir barış arzusunu dile getiren Zelenskiy, dünya ülkelerinden destek isteyerek, "Dünyayı bölmeyin. Birleştiren milletler olun ve bu bize barışı getirecektir," ifadelerini kullandı.

Rus İşgalinin Sonlandırılması

Sonuç olarak, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rus birliklerinin ülke topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı. Savaşın bitmediğini kabul etmemek gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Rus işgalinin ikinci veya üçüncü aşamasına izin vermemeliyiz," dedi.

Alternatif Barış Girişimlerine Dikkat

Zelenskiy, alternatif barış girişimlerinin savaşın sona ermesini sağlamayacağını ve bunun yerine daha fazla acıya yol açacağını belirtti. Enerji tesislerinin Ukrayna kontrolüne geçmesi, savaş esirleri ve sivillerin iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.