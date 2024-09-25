DOLAR
34,16 -0,2%
EURO
38,04 0,39%
ALTIN
2.921,48 -0,16%
BITCOIN
2.160.388,37 1,49%

Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda Barış Mesajı

Zelenskiy, BM'de savaşı durdurmanın güçsüzlüğünü vurguladı ve Barış Formülü'nün önemini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:12
Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda Barış Mesajı

Ukrayna'nın Barış Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda liderlere seslendi. Konuşmasında, savaşı ve barışı adil bir şekilde çözüme kavuşturmanın zorluklarına değinerek, "Maalesef savaş ve barış konularını BM'de gerçekten ve adil bir şekilde çözmek mümkün değil, çünkü çoğu şey Güvenlik Konseyi'ne ve vetoya bağlı" dedi.

Barış Formülü'nün Önemi

Zelenskiy, Rusya'nın veto hakkını kullanmasının, uluslararası platformda savaş konularının çözümünü engellediğini ifade etti. "Ancak Barış Formülü bunu yapabilir. Çünkü bunda veto yetkisi yok. Dolayısıyla bu, barış için en iyi fırsattır," diyerek Barış Formülü'nü vurguladı.

Uluslararası Destek

100'e yakın ülke ve uluslararası kuruluşun Barış Formülü'nü desteklediğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna olmadan adil bir dünyanın olamayacağını" da sözlerine ekledi. Barış Zirvesi'ne katılan ülkelerin eşitliğine dikkat çeken Zelenskiy, "Barış Zirvesi'ne katılan tüm uluslar eşittir ve bu ulusların kararını engelleyecek kimse yoktur," dedi.

Ukrayna için Birleştirme Çağrısı

Gerçek ve adil bir barış arzusunu dile getiren Zelenskiy, dünya ülkelerinden destek isteyerek, "Dünyayı bölmeyin. Birleştiren milletler olun ve bu bize barışı getirecektir," ifadelerini kullandı.

Rus İşgalinin Sonlandırılması

Sonuç olarak, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rus birliklerinin ülke topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı. Savaşın bitmediğini kabul etmemek gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Rus işgalinin ikinci veya üçüncü aşamasına izin vermemeliyiz," dedi.

Alternatif Barış Girişimlerine Dikkat

Zelenskiy, alternatif barış girişimlerinin savaşın sona ermesini sağlamayacağını ve bunun yerine daha fazla acıya yol açacağını belirtti. Enerji tesislerinin Ukrayna kontrolüne geçmesi, savaş esirleri ve sivillerin iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında Şok Gelişme! Şoke Eden İfade: Pişmanım!
2
Lula'dan Netanyahu'ya Tepki
3
Karaman'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
4
Emine Erdoğan ve Jill Biden İle Samimi Buluşma
5
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
6
Libyada Merkez Bankası Yönetiminde Yeni Anlaşma Sağlandı
7
Trabzon'da Taşkın ve Heyelanlar Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı