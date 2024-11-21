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Zelenskiy'den Çarpıcı Açıklama: 'Putin, Ukrayna'yı Eğitim Sahası Olarak Kullanıyor'

Zelenskiy, Rus ordusunun füze saldırılarında Ukrayna'nın eğitim alanı olarak kullanıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:08
Zelenskiy'den Çarpıcı Açıklama: 'Putin, Ukrayna'yı Eğitim Sahası Olarak Kullanıyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün ülkesine kıtalar arası balistik füze ile saldırı düzenlediğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna topraklarını "eğitim sahası" olarak kullanmakla suçladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun bu sabah ülkesine düzenlediği füze saldırısında kıtalar arası balistik füze kullanıldığını ileri sürdü. Rusya'nın, Ukrayna'dan "korktuğu" için artık ülkesine karşı saldırılarında yeni tür füzeler kullanmaya başladığını ifade eden Zelenskiy, "Putin'in Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli." dedi.

Ülkesine bugün atılan füzenin, özelliklerine göre kıtalar arası balistik füze olduğunu savunan Zelenskiy, "Putin, komşusunun elinden kayıp gitmesini önlemek için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, akşam saatlerinde Kiev'e gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin'ı kabul ettiğini bildirdi. Toplantıda iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğini görüştüklerini aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusuna askeri yardımları da ele aldıklarını ifade etti.

Ukrayna'ya düzenlenen saldırılarda 34 kişi yaralandı

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün düzenlediği füze saldırıları sonucu Kriviy Rig kentinde 31 kişinin, Dnipro'da ise 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Lısak, saldırılarda kentlerdeki sivil yapılarıyla apartman ve idari binaların hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik bu sabah hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de bulunduğu çeşitli bombalar kullandığı iddiasında bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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