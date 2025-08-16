Zelenskiy'den Karada, Havada ve Denizde Ateşkes Çağrısı

Kapsamlı barış için somut adımlar istendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiğini vurgulayarak karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini Telegram hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderin net bir tutumu olduğunu aktardı ve kalıcı ve gerçek bir barışın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerinin serbest bırakılmasını ve Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri getirilmesini talep etti: Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz.

Ayrıca ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, ülkesinin görüşleri olmadan çözülemeyecek konulara dikkat çekti: Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez.