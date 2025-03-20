Zelenskiy'den Kritik Açıklama: Rusya'nın Hava Saldırıları Devam Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik gece gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Rusların neredeyse 200'e yakın İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Her gün ve her gece devam eden füze saldırıları ile birlikte neredeyse yüz veya daha fazla İHA fırlatılıyor. Ruslar, her fırlatmada dünyaya barışa yönelik gerçek tutumlarını gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Özellikle bu gece Kirovograd bölgesinde gerçekleşen saldırılarda, 4'ü çocuk toplam 10 kişinin yaralandığı ve bir kilise ile sivil altyapının hasar gördüğü bilgisi verildi.